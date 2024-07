Paraguai, Argentina, Uruguai, Marrocos, Portugal e Espanha receberão jogos da Copa do Mundo de 2030 - Divulgação / Fifa

Paraguai, Argentina, Uruguai, Marrocos, Portugal e Espanha receberão jogos da Copa do Mundo de 2030Divulgação / Fifa

Publicado 19/07/2024 15:47

Madri - A Espanha definiu, nesta sexta-feira (19), quais serão os 11 estádios que vão fazer parte da candidatura para a Copa do Mundo de 2030. Além disso, o documento apresenta 45 subsedes no país. Portugal e Marrocos também sediarão o torneio, mas terão menos representantes.

Leia mais: Santiago Bernabéu deverá ser o palco da final da Copa do Mundo de 2030

A escolha foi baseada em uma série de avaliações tanto das cidades quanto dos estádios. Um dos que ficou de fora da relação foi o de Mestalla, do Valencia, que recebeu partidas na última vez em que a Espanha foi sede da Copa, em 1982.

Para 2030, no entanto, foi escolhido como subsede, ou seja, alocará os centros de treinamentos das seleções participantes. Na candidatura tripla, inclusive, os 45 lugares alternativos à lista principal fazem parte das 16 regiões autônomas da Espanha.

Portugal e Marrocos

A ideia é que entre os representantes portugueses estejam os estádios do Benfica e do Porto. Enquanto isso, os marroquinos teriam seis sedes. O documento com a listagem final precisa ser enviado até o dia 31 de julho pelas federações.

Argentina, Uruguai e Paraguai

Além do trio que sediará, de fato, a Copa de 2030, Argentina, Uruguai e Paraguai receberão jogos no início do torneio. A abertura do evento, inclusive, será em Montevidéu, capital uruguaia, para celebrar os 100 anos do Mundial.

Confira as sedes definidas pela Espanha



. Anoeta (Real Sociedad)

. Camp Nou (Barcelona)

. Gran Canária (Las Palmas)

. La Cartuja (Sevilha)

. La Rosaleda (Málaga)

. Metropolitano (Atlético de Madrid)

. Nova Romareda (Zaragoza)

. Estádio RCDE (Espanyol)

. Riazor (Deportivo La Coruña)

. San Mamés (Bilbau)

. Santiago Bernabéu (Real Madrid)