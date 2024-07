Endrick em ação pela seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Endrick em ação pela seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 19/07/2024 13:05

Contratado como uma grande joia, o atacante Endrick terá uma apresentação de gala no Real Madrid. O jovem da seleção brasileira terá encontro com a torcida no Santiago Bernabéu, no dia 27 de julho, às 17h (de Brasília). A expectativa é de bom público para receber a revelação do Palmeiras.

apresentação do craque Mbappé, na última terça-feira (16). O Real Madrid ainda não detalhou esquema de ingressos ou limite de público para o evento, mas a logística deve ser parecida com a

Em um primeiro momento, Endrick encontrará o presidente Florentino Pérez para assinar seu contrato válido por seis anos com os merengues. Depois, irá ao gramado do Bernabéu para ser anunciado à torcida e concederá entrevista coletiva.

Endrick completará 18 anos neste domingo (21), quando deve se juntar ao elenco. A programação da nova contratação do Real Madrid já inclui trabalhos mesmo após a Copa América e viagem a Chicago no dia 28, onde a equipe inicia excursão pelos EUA, em pré-temporada.