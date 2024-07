Morata (7) segura a taça da Eurocopa ao lado de Rodri (16) - Javier Soriano / AFP

Rio - A Uefa abriu uma investigação disciplinar sobre Rodri e Morata, jogadores da seleção da Espanha, em razão dos cantos "Gibraltar é espanhol" durante a comemoração do titulo da Euro 2024, em Madri. A informação é do jornal "The Athletic".

A Associação de Futebol de Gibraltar (GFA) apresentou uma queixa formal à Uefa por notar "a natureza extremamente provocativa e insultuosa das comemorações". Então, nesta sexta, a entidade nomeou um inspetor de ética e disciplina para avaliar se houve violação de seus regulamentos disciplinares.

Embora esteja localizado no extremo sul da Espana, Gibraltar não pertence aos espanhóis. É, na verdade, um território britânico desde 1713.