Jogadores posam para foto após conquistarem a Copa do Mundo de 1994 - Divulgação / Fifa

Publicado 19/07/2024 23:11 | Atualizado 19/07/2024 23:13

Rio - Os campeões da Copa do Mundo de 1994 se reuniram em um restaurante na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, para celebrarem os 30 anos do tetra. A data especial foi completada na última quarta-feira (17), mas o grupo se juntou para comemorar na noite desta sexta (19).

"São 30 anos de um título inesquecível, de uma geração que sofreu bastante antes do título. Uma geração que teve muitas dificuldades, na Copa de 90 sofremos na pele e tivemos a consciência de que perder era ruim. Estamos comemorando todo sacrifício feito na época para chegar onde chegamos", disse Romário.

Aldair, Bebeto, Mazinho, Paulo Sérgio, Mauro Silva, Mazinho, Marcio Santos, Ricardo Rocha, Branco, Leonardo, Cafu, Jorginho, Zetti, Gilmar Rindi e o ex-técnico Parreira também marcaram presença.

"Já começaram as histórias ali de novo. Quando está Ricardo ali, não tem jeito (risos). É muita história. A gente se diverte muito. Só rever os amigos, os irmãos que a vida no futebol me deu é sempre muito importante. Só agradecer a Deus por isso", disse Bebeto.