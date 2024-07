Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre - Divulgação

Publicado 20/07/2024 09:11

Além da histórica rivalidade, o Inter receia que o maior número de confrontos prejudique a qualidade do gramado do estádio, de acordo com o 'ge'.Por causa das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul recentemente, a Arena do Grêmio está sem condições de receber jogos neste momento e ainda não há uma previsão de retorno. O Tricolor Gaúcho mandou algumas partidas no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, mas deseja mudar de palco pelo cuidado com a grama.Com a recusa do Internacional, o Grêmio confirmou o embate com o Vasco para a Arena Condá , em Chapecó (SC), no fim do mês, pelo Campeonato Brasileiro. O duelo com o Fluminense, em agosto, segue com local indefinido.