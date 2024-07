Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF - Rafael Ribeiro / CBF

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBFRafael Ribeiro / CBF

Publicado 20/07/2024 12:05

Rio - Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues admitiu que considera reduzir as datas dos campeonatos estaduais em caso de acordo entre clubes e federações. O acerto precisa ser feito com times de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que ainda têm 16 jogos no calendário, diferentemente dos outros estados, que têm 12. As informações são do 'Uol'.

Leia mais: CBF detalha as seis primeiras rodadas do segundo turno do Brasileirão

"Se os clubes propuserem às federações, não há problema nenhum em reduzir para 12 datas. Hoje são três federações que fazem campeonatos com 16 datas, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. As outras já fazem em 12. Isso não passa pela CBF. São filiados às federações e podem discutir os campeonatos", declarou o mandatário.

Há uma discussão na Comissão Nacional de Clubes (que tem Internacional, Atlético-GO, Fortaleza, São Paulo e Fluminense) sobre as datas, e a CBF promete conversar com o órgão: "Vamos ouvir os clubes. Eles disseram que têm uma proposta, marquei então para o Departamento de competições se reunir com eles para mostrar o que é possível fazer".

O dirigente explicou que o calendário é espremido por causa de compromissos da Conmebol e da Fifa. Atualmente, o cronograma acomoda 38 datas do Campeonato Brasileiro, 14 da Copa do Brasil, 16 dos Estaduais, até 17 da Libertadores da América e as Datas Fifa.