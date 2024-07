Troféu da Série A do Brasileiro - Rafael Ribeiro / CBF

Troféu da Série A do BrasileiroRafael Ribeiro / CBF

Publicado 17/07/2024 22:08

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou mais seis rodadas do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (17), a entidade divulgou as datas e horários das rodadas 20 a 25, as primeiras do segundo turno da competição.

Veja os jogos do Brasileirão:

20ª RODADA



27 de julho



19h - Palmeiras x Vitória

19h - Juventude x Criciúma

21h30 - Botafogo x Cruzeiro

21h30 - Fortaleza x São Paulo



28 de julho



11h - Bragantino x Fluminense

16h - Grêmio x Vasco

16h - Flamengo x Atlético-GO

19h - Atlético-MG x orinthians

19h - Cuiabá x Athletico-PR

29 de julho

21h - Bahia x Internacional

21ª RODADA



3 de agosto



19h - Vasco x Bragantino

20h - Vitória x Cuiabá

20h - Criciúma x Atlético-MG

21h30 - São Paulo x Flamengo



4 de agosto



16h - Fluminense x Bahia

16h - Corinthians x Juventude

16h - Athletico-PR x Grêmio

16h - Atlético-GO Botafogo

19h - Internacional x Palmeiras



5 de agosto



21h - Cruzeiro x Fortaleza

22ª RODADA

10 de agosto



19h - Cuiabá x Grêmio

21h30 - Cruzeiro x Atlético-MG

21h30 - Vasco x Fluminense

21h30 - Corinthians x Bragantino



11 de agosto



11h - Juventude x Botafogo

16h - Bahia x Vitória

16h - Flamengo x Palmeiras

16h - São Paulo x Atlético-GO

19h - Fortaleza x Criciúma

19h - Internacional x Athletico-PR

23ª RODADA

17 de agosto



16h - Atlético-MG x Cuiabá

18h30 - Grêmio x Bahia

18h30 - Bragantino x Fortaleza

21h - Fluminense x Corinthians



18 de agosto



16h - Palmeiras x São Paulo

16h - Atlético-GO x Internacional

16h - Criciúma x Vasco

18h - Athletico-PR x Juventude

18h30 - Botafogo x Flamengo

20h - Vitória x Cruzeiro

24ª RODADA



24 de agosto



16h - Atlético-GO x Juventude

18h30 - Palmeiras x Cuiabá

21h - Atlético-MG x Fluminense

25 de agosto



11h - Criciúma x Grêmio

16h - Internacional x Cruzeiro

16h - Bahia x Botafogo

16h - Fortaleza x Corinthians

18h30 - São Paulo x Vitória

20h - Flamengo x Bragantino

26 de agosto



Vasco x Athletico-PR

25ª RODADA



31 de agosto



16h - Bragantino x Bahia

18h30 - Cuiabá x Criciúma

21h - Botafogo x Fortaleza



1 de setembro



11h - Cruzeiro x Atlético-GO

16h - Grêmio x Atlético-MG

16h - Corinthians x Flamengo

16h - Athletico-PR x Palmeiras

18h30 - Vitória x Vasco

18h30 - Fluminense x São Paulo

18h30 - Juventude x Internacional