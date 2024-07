Kayque tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2025 - Raphael Silvestre/Guarani

Publicado 16/07/2024 22:28

Emprestado pelo Botafogo, o volante Kayque está de saída do Guarani. Com poucas oportunidades com o técnico Pintado, o jogador, de 24 anos, encaminhou sua rescisão contratual e entrou na mira do Remo para a disputa da Série C do Brasileirão.

Kayque chegou ao clube de Campinas em março para incorporar o elenco visando a Série B e ficou para trás na disputa por posição. Foram apenas cinco partidas, todas antes mesmo de Pintado assumir o comando do Bugre.

Para o desfecho da negociação, falta apenas alinhar a devolução junto ao Botafogo, com quem o volante tem contrato até o fim de 2025. O Remo já acenou com interesse e aguarda a rescisão para avançar. As informações são do site "ge".



Kayque foi revelado pelo Nova Iguaçu e chegou ao Botafogo ainda para o time sub-20 em um contrato de empréstimo. O jogador foi comprado em 2022, viveu os primeiros momentos da SAF, mas acabou sendo emprestado ao RWD Molenbeek, clube belga do empresário John Textor.