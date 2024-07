Facundo Bernal é uma das grandes promessas do futebol uruguaio - Divulgação/Defensor

Publicado 16/07/2024 20:17

Rio - O Botafogo optou por desistir de uma investida pela contratação do volante Facundo Bernal, de 20 anos, que atua no Defensor-URU. Na visão da diretoria da SAF, o setor de meio-campo conta com bons jogadores e não vale o esforço pela chegada da jovem uruguaia, que também defende a seleção. As informações são do site "ge".

A multa contratual de Facundo Bernal junto ao Defensor é de seis milhões de dólares (R$ 32,5 milhões na cotação atual). O Fluminense, no atual cenário, é quem aparece com maior força - ainda que com duas ofertas recusadas nos últimos dias e uma negociação vista como complicada.

No setor de meio-campo, especificamente falando de volantes, o técnico Artur Jorge conta com Gregore, Marlon Freitas, Danilo Barbosa, Tchê Tchê, Kauê e o recém-contratado Allan. No momento, o investimento foi visto como indevido.

Facundo Bernal soma 58 partidas com dois gols marcados e duas assistências pelo Defensor. O volante, de 1,87m, é visto como homem de alto poder de marcação e sobra em força física. Ele tem contrato com o clube uruguaio até o fim de 2025.