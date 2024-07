John Textor, do Botafogo, abordou dívidas da SAF - Roque de Sá / Agência Senado

Publicado 16/07/2024 09:30

Rio - Acionista majoritário do futebol do Botafogo, o empresário John Textor se pronunciou após a SAF do clube carioca ter sido acionada por um escritório de advocacia em 13 processos que totalizam algo em torno de R$ 20 milhões. De acordo com o norte-americano, a medida foi tomada para pressionar e constranger a gestão alvinegra e a situação será resolvida nos tribunais.

"Eu vou falar genericamente sobre isso. Os empresários por trás disso, os irmãos, que me dou bem com um deles e com o outro não, penso que fizeram um processo manipulativo. Porque foi criado como múltiplas ações, quando é apenas uma disputa. Foi feito de um jeito para nos envergonhar e colocar pressão em nós - afirmou o americano", afirmou em entrevista ao "GE".



Os irmãos citados por John Textor são os empresários Eduardo e Leonardo Cornacini que são os responsáveis pelas carreiras do zagueiro Adryelson e do goleiro Lucas Perri, e também por outros jogadores. O processo corre na justiça desde o dia 2 de maio e ainda não tem data marcada para uma primeira audiência entre as partes.



"Nós vamos lutar contra isso, eu não ligo para constrangimento, não fico com vergonha facilmente. Nós temos disputas, somos uma empresa. Em algumas estaremos errados, em outras vamos ao tribunal tentar ganhar o processo", explicou John Textor.