Festa da torcida do Botafogo nas arquibancadas do Nilton SantosVítor Silva / Botafogo

Publicado 15/07/2024 14:24

Rio - A torcida do Botafogo promete fazer mais uma grande festa no Estádio Nilton Santos na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro enfrenta o Palmeiras, na quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), e mais de 30 mil ingressos já foram vendidos para o confronto.