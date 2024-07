John Textor é o acionista majoritário da SAF do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

John Textor é o acionista majoritário da SAF do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 15/07/2024 22:23

Rio - Acionista majoritário da SAF do Botafogo , John Textor explicou os planos para o CT da base do Botafogo. O norte-americano disse que o Alvinegro buscará um terreno para os jogadores mais novos, com um projeto que terá colaboração de outros clubes do mundo. Dessa forma, o Espaço Lonier será a área da equipe profissional e times mais velhos da base.

"Nós agora convidamos outros clubes para fazer parte desse projeto. O Atlético de Madrid quer fazer parte, um grande time da Colômbia, nossos clubes (Eagle Football), outros dois clubes da Premier League... Essa é uma nova ideia, de construir algo que chamamos de "O Coletivo". Um centro de excelência em que clubes de todo mundo vêm para treinar, se encontrar, desenvolver atletas. Podem ganhar títulos pelos clubes aqui e traçar um caminho para a Europa", contou Textor, ao ge.

"Isso muda o nosso plano de ser apenas um multiclube com Lyon, Botafogo e Crystal Palace, para muito clubes maiores ao redor do mundo. O plano é que o Lonier seja a casa do nosso time principal e da parte alta da nossa divisão de base, com mais campos e nova infraestrutura. Essa outra ideia é para uma estrutura maior, dos mais jovens aos mais velhos, que vai se chamar The Collective ("O Coletivo"). Vai reunir um alto número de clubes internacionais em um único lugar. Teremos que comprar esse terreno", completou.

Inicialmente, a ideia era construir o maior CT da América Latina, que abrigaria todas as divisões inferiores e teria espaços para Lyon (FRA) e Crystal Palace (ING). Os clubes que fazem parte da Eagle Holding, de John Textor.

No entanto, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmou que o Glorioso fez "o pedido de uma área monstruosa, de que a Prefeitura não dispõe" . O empresário, então, mudou os planos e trouxe a ideia do "Coletivo" para a base.

Vale lembrar também que o Botafogo via o Espaço Lonier apenas como um CT "inicial" para os profissionais. A equipe, porém, acabou ficando, e o local tem recebido investimentos.

"Não há discussão sobre isso (terreno) com a cidade. É uma ideia que eu acredito que a Prefeitura goste. Eu ainda gosto, mas não tivemos discussões mais. Fizemos investimentos significativos no Lonier. Agora é um bom centro de treinamento profissional. Ainda temos algum espaço lá, podemos construir alguns campos para receber os times mais velhos da base", destacou Textor.

"Eles se dão melhor com proximidade, se inspirando nos jogadores do time principal. Abel Ferreira falou recentemente, ele talvez esteja brincando sobre o quanto gastamos nos nossos jogadores, mas ele trabalha a base com bastante sucesso. O fato de que você tem alguém como Endrick ou esse outro garoto que vem fazendo sucesso (Estêvão) se deve ao fato de que você tem colaboração com os times de cima da base e a equipe principal. Nós podemos fazer isso agora no Lonier", prosseguiu.

"Estarei velho, com uma longa barba branca antes de a Prefeitura me dar terras de graça. Teremos que achar bons terrenos, talvez um pouco mais afastado da cidade onde é mais barato. Nós temos os desenhos, os clubes preparados para entrar no projeto, como eu disse, o Atlético de Madrid é um deles. Está indo na direção certa", finalizou.