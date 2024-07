Neymar não entra em campo desde outubro do ano passado, quando sofreu grave lesão no joelho esquerdo - Pablo Porciuncula / AFP

Publicado 20/07/2024 09:49

Poucas pessoas entendem tão bem de seleção brasileira como Romário. Campeão do Mundo em 1994, o jogador pensa que o Brasil só será campeão do próximo Mundial se jogar para Neymar. Aos 58 anos, o presidente do América e Senador da República (PL-RJ) participou de um jantar comemorativo dos 30 anos da conquista do tetra , no Rio de Janeiro, na noite da última sexta-feira (19).