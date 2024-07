Payet não entra em campo desde a 14ª rodada do Brasileirão - Leandro Amorim/ Vasco

Publicado 20/07/2024 08:34

Rio - O técnico interino do Vasco , Rafael Paiva, deve contar com o retorno de Payet para o confronto com o Atlético-MG, neste domingo (21). O meio-campista treinou normalmente na última sexta (19) e pode ser relacionado após se recuperar de lesão muscular na coxa direita.

O camisa 10 se lesionou na vitória sobre o Fortaleza, por 2 a 0, em São Januário, pela 14ª rodada. Na ocasião, foi substituído logo no início da primeira etapa.Por outro lado, o Vasco, segundo o 'ge', ainda não contará com nenhum dos reforços contratados nesta janela de transferências. Alex Teixeira Souza já estão à disposição do treinador, mas cumprem programação no Departamento de Saúde e Performance do clube para alcançarem o nível de condicionamento físico dos companheiros e não devem viajar para enfrentar o Galo.