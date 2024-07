Bebeto e Romário se abraçam em jogo da seleção brasileira - Reprodução/Instagram @bebeto7

Publicado 19/07/2024 23:38 | Atualizado 19/07/2024 23:41

Rio - Uma das maiores duplas do futebol brasileiro fez as pazes. Romário e Bebeto reataram a amizade no jantar comemorativo dos 30 anos da conquista do tetracampeonato mundial , nesta sexta-feira, em um restaurante na Barra da Tijuca, no Rio.

Os dois romperam a relação em 2022, durante as eleições. Romário disputou o cargo de senador e Bebeto uma vaga como deputado federal, ambos pelo Rio de Janeiro. O presidente do América-RJ se reelegeu para o Senado Federal na chapa do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro e do governador fluminense Cláudio Castro. Bebeto se lançou candidato, mas pelo PSD, que apoiou Rodrigo Neves (PDT) para o Palácio Guanabara. Não estar ao lado de Romário nas últimas eleições teria sido a gota d'água para a amizade.

"Eu e esse cara aqui tivemos um atrito, na época das eleições, tem um ano e meio. Política... essa p... dessa política. Mas eu quero dizer que um dia eu te dei um passe e você foi lá e fez o gol. E hoje eu vou falar para você: Eu te amo", declarou-se Romário, em referência ao gol marcado por Bebeto nas oitavas de final, contra os Estados Unidos, em 1994.

Romário também reservou um tempo para elogiar Bebeto, seu companheiro de ataque no Mundial de 94. "Para muitos, até tiveram duplas melhores. Mas eu posso afirmar que foi a maior dupla do futebol mundo", disse.

"A gente sempre esteve junto. Passamos por umas turbulências aí na época da campanha (política) há um ano e meio, mas essas coisas já passaram. Com certeza é o maior parceiro que tive na minha carreira e o carinho sempre vai permanecer".

O Baixinho também fez reclamações sobre a atual seleção brasileira. Questionado sobre o que falta para o elenco atual repetir o sucesso do passado, o eterno camisa 11 voltou a exibir sua sinceridade ímpar. "Fazer gol. Os caras não fazem gol", disse o craque.