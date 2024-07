Veja como o Jornal O Dia noticiou a campanha do tetra da Copa do Mundo de 1994

'É tetra, é tetra, é tetra!' Há exatamente 30 anos o Brasil inteiro soltou o grito que ficou entalado na garganta por 24 anos. A Copa do Mundo de 1994 foi a primeira nos Estados Unidos e também teve a inédita decisão por pênaltis para definir o primeiro tetracampeão. E deu a seleção brasileira, que após empate em 0 a 0 no tempo regulamentar e na prorrogação, venceu a Itália por 3 a 2 nas penalidades, em 17 de julho.

A conquista eternizou Romário, o grande nome daquela geração, que ainda teve Bebeto, Dunga, Taffarel, Jorginho, Branco, Márcio Santos, Aldair, Mauro Silva, Zinho e Mazinho como titulares comandados por Carlos Alberto Parreira. De muito criticados a campeões do mundo, eles tiveram uma campanha sólida, apesar de um futebol pouco vistoso, mas muito seguro defensivamente.

A campanha teve 5 vitórias (uma na prorrogação) e dois empates, com 11 gols marcados e três sofridos em sete partidas. Romário, vice-artilheiro com cinco gols, foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 1994.

A campanha do tetra na Copa do Mundo de 1994

Grupo B

2x0 Rússia (gols de Romário e Raí)

3x0 Camarões (Romário, Bebeto e Márcio Santos)

1x1 Suécia (Romário)

Oitavas de final

1x0 Estados Unidos (gol de Bebeto na prorrogação)



Quartas de final

3x2 Holanda (Romário, Bebeto e Branco)



Semifinal

1x0 Suécia (Romário)



Final

0x0 Itália (3x2 nos pênaltis*)

*Márcio Santos perdeu a primeira cobrança, Romário, Branco e Dunga converteram

