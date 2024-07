Enzo Fernández é jogador da seleção argentina - Eduardo Muñoz / AFP

Enzo Fernández é jogador da seleção argentinaEduardo Muñoz / AFP

Publicado 16/07/2024 21:25

Estados Unidos - Enzo Fernández se manifestou nesta terça-feira, 16, para pedir desculpas pelos cânticos racistas e transfóbicos da seleção argentina durante a comemoração do título da Copa América 2024. Veja abaixo:

Eu quero sinceramente pedir desculpas pelo vídeo postado na minha conta do Instagram durante a comemoração da seleção.

A música inclui linguagem altamente ofensiva e não há absolutamente nenhuma desculpa por essas palavras.

Eu sou contra todas as formas de discriminação e me desculpo por ter sido pego em um momento de euforia das comemorações da Copa América.

Esse vídeo, esse momento, aquelas palavras não refletem minhas crenças ou meu caráter.

Eu realmente sinto muito.

Publicação de Enzo Fernández no story do Instagram Reprodução/Instagram @enzojfernandez

O caso



Os jogadores da seleção da Argentina cantaram uma música racista e transfóbica na madrugada da última segunda-feira, 15, durante a comemoração do título da Copa América. Enzo Fernández fazia uma live no Instagram dentro do ônibus enquanto o grupo celebrava a conquista. Em determinado momento, começaram os cânticos preconceituosos, e o volante encerrou a transmissão.

"Eles jogam pela França/mas são de Angola/que bom que eles vão correr/se relacionam com transexuais/a mãe deles é nigeriana/o pai deles é cambojano/mas no passaporte: francês", diz a letra da música.

A música foi criada para provocar a França, seleção adversária da Argentina na decisão da Copa do Mundo de 2022.



pic.twitter.com/fYhePWaThb



Enzo Fernández interrompe live de comemoração do título da Argentina quando atletas começam a cantar música racista que se popularizou na Copa



"eles jogam pela França

mas são de Angola

que bom que eles vão correr

eles são cometravas (Se relacionam com… — Noite de Copa (@Noitedecopa) July 15, 2024

Repercussão

A ministra de esportes da França, Amélie Oudea-Castera, repudiou o episódio nas redes sociais e cobrou uma atitude da Fifa . A Federação Francesa de Futebol (FFF) vai cobrar explicações antes de tomar as providências necessárias junto à entidade máxima do futebol.

Enzo Fernández, que gravou o vídeo dos jogadores cantando a música preconceituosa, é atleta do Chelsea, que conta com cinco franceses no elenco. A rádio RMC Sports noticiou que eles ficaram muito irritados com o ocorrido.



Mais cedo, o zagueiro francês Wesley Fofana, companheiro de Enzo no time de Londres, compartilhou o vídeo e fez o seguinte comentário: "O futebol em 2024: racismo desinibido".