Neymar realiza trabalho de recondicionamento físico após cirurgia no joelho - Divulgação / Al-Hilal

Neymar realiza trabalho de recondicionamento físico após cirurgia no joelhoDivulgação / Al-Hilal

Publicado 16/07/2024 19:11

Arábia Saudita - Camisa 10 do Al-Hilal, Neymar se reapresentou no centro de treinamento do clube saudita nesta terça-feira (16). O brasileiro segue com o processo de recondicionamento físico após cirurgia realizada no joelho esquerdo, em novembro de 2023