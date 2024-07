Técnico do America, Eduardo Allax, em conversa com o elenco no Giulite Coutinho - Wandré Silva/America

Publicado 16/07/2024 21:54

Rio - Sem tempo e pontos a perder, o America inicia sua série de "finais" nesta quarta-feira (17), às 14h45, diante do Audax, no estádio de Moça Bonita, pela nona - e antepenúltima - rodada da Taça Santos Dumont, a fase de grupos da Série A2. Com 11 pontos na tabela, o Mecão precisa da vitória contra o rival direto, que tem 14, para continuar sonhando com uma vaga no quadrangular final.

Com os desfalques do zagueiro Ramom e do artilheiro e referência André, que cumprem suspensão automática, o treinador Eduardo Allax reconhece que a missão é árdua, mas confia no potencial do grupo que tem nas mãos para buscar a remontada histórica.

"Apesar de pressionados, os jogadores estão bem motivados, principalmente pela vitória do Araruama contra o Audax, que nos manteve vivos na briga pela classificação. É claro que existe o fator emocional, ainda mais com um elenco jovem como o nosso, por isso é importante que a gente busque o gol desde o começo do jogo, lutando pela bola aérea, pela bola no chão, disputando as divididas. É muito importante sair na frente do placar", disse o comandante.

Tempo para treinar

Depois do confronto contra o Maricá, no dia 7 de julho, o America teve mais de 10 dias de treinos e não "desperdiçou" nenhum deles, com atividades de domingo a domingo. Allax afirma que esse hiato sem jogos foi importante para corrigir algumas falhas que vinham se repetindo nas últimas rodadas.

"Estamos vivendo uma situação desafiadora, uma vez que temos que vencer três jogos seguidos. Mas não é impossível. O Olaria, por exemplo, venceu seis partidas consecutivas. Ano passado, quando comandei o Petrópolis, também venci cinco seguidas. É algo que pode acontecer. Temos um time forte, com investimento, estrutura e camisa pesada. É mais do que possível", completou.

Confiança

Quem também mostrou confiança na virada foi o zagueiro João P. Vargas. Relacionado para a decisão, ele pediu para a torcida americana abraçar o time nesse momento.

"A gente vem treinando bastante com a mudança do treinador. Agora com Allax montamos uma metodologia de jogo diferente, e eu creio que nessas três partidas finais vamos conquistar a vitória e tudo aquilo que foi proposto para a gente desde o começo do campeonato. Vamos buscar o acesso para a Série A. Para isso, contamos com o apoio da torcida e vamos buscar os três pontos contra o Audax", concluiu.

