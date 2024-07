Faelly Vitória e Laura Vasconcelos vão disputar cinturão na luta principal - (Foto: Jungle Fight)

Faelly Vitória e Laura Vasconcelos vão disputar cinturão na luta principal(Foto: Jungle Fight)

Publicado 19/07/2024 19:00 | Atualizado 19/07/2024 19:52

Os quatro postulantes aos dois cinturões que estarão em disputa no Jungle Fight 128, que acontece no ginásio do Pelezão, em São Paulo, venceram a árdua batalha contra a balança nesta sexta-feira (19/7) e confirmaram os duelos deste sábado.



Na luta principal da noite, a atual campeã peso-palha, Faelly Vitória, do Amapá, defende o cinturão da categoria contra a paulista Laura Vasconcelos, que terá a seu favor a energia do público de São Paulo.

Leia Mais Promessa do UFC relembra treino com Poatan e diz: 'Deu uma de falso humilde'

Jungle Fight 128 tem corrida de estados por cinturão e duelo internacional

Líder da Nova União - Ponte Nova aposta no fator casa para sequência do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu

Na penúltima luta, o representante do estado do Espírito Santo Vítor Costa, que detém o cinturão peso médio do Brasileirão do MMA, defende o título contra o lutador do Paraná Eduardo Garvon.



Esta edição também abriga o duelo internacional entre o brasileiro Murilo Bento e o sul coeano Hong Yu Min. Vale lembrar que o Jungle Fight vai promover o World League, o campeonato mundial da selva, no dia 19 de outubro, em Brasília.



O Sportv e o canal Combate transmitem todas as emoções do Jungle Fight 128 ao vivo, a partir das 19h, no horário de Brasília, e a Globo, depois do Altas Horas. Wallid Ismail comentou sobre a expectativa para o evento.



"Será mais um grande evento. Essa visibilidade que o Jungle Fight dá é importante para lembrar ao mundo o celeiro que nós somos. Aqui sempre tivemos os melhores lutadores e isso não mudou. Vamos mostrar a força do nosso MMA. Não tinha palco melhor para esse aquecimento para o mundial do que São Paulo", disse Wallid. Na penúltima luta, o representante do estado do Espírito Santo Vítor Costa, que detém o cinturão peso médio do Brasileirão do MMA, defende o título contra o lutador do Paraná Eduardo Garvon.Esta edição também abriga o duelo internacional entre o brasileiro Murilo Bento e o sul coeano Hong Yu Min. Vale lembrar que o Jungle Fight vai promover o World League, o campeonato mundial da selva, no dia 19 de outubro, em Brasília.O Sportv e o canal Combate transmitem todas as emoções do Jungle Fight 128 ao vivo, a partir das 19h, no horário de Brasília, e a Globo, depois do Altas Horas. Wallid Ismail comentou sobre a expectativa para o evento."Será mais um grande evento. Essa visibilidade que o Jungle Fight dá é importante para lembrar ao mundo o celeiro que nós somos. Aqui sempre tivemos os melhores lutadores e isso não mudou. Vamos mostrar a força do nosso MMA. Não tinha palco melhor para esse aquecimento para o mundial do que São Paulo", disse Wallid.

CARD COMPLETO:



Jungle Fight 128

Ibirapuera, São Paulo, SP

20 de julho de 2024



Peso-palha: Faelly Vitória (AP) x Laura Vasconcelos (SP)

Peso-médio: Vitor Costa (ES) x Eduardo Garvon (PR)

Peso-leve: Willian Batista da Silva (SP) x Gustavo "Cabeça" Chagas (SE)

Peso-médio: Nathan "Shogun" Oliveira (SP) x Modestino Rodrigues (AM)

Peso-meio-pesado: Antônio Marco Jr. (SP) x George Luis Silva (RR)

Peso-pena: Murilo Bento (SP) x Hong Yu Min (Coreia do Sul)

Peso-pena: Davidson Silva (SP) x Antônio Marcos Souza (RJ)

Peso-mosca: Alessandro Pantoja (AP) x Kaysson Pereira (AM)

Peso-meio-médio: Erick Felipe (MS) x Jeferson Capone (SP)

Peso-leve: Matheus Terra (MG) x Hadson Rodrigo (SP)

Peso combinado (69kg): Leonardo Silva (SP) x Alan Adler Rodrigues (MG)

Peso-galo: Hector Santiago (SP) x Pedro Freitas (SP)

Peso combinado (73kg): Carlos Gabriel (SP) x Carlos Henrique Feitoza (SP)

Peso combinado (79kg): Gabriel Mollotov (SP) x Diego Ferreira (PR)