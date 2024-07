Popó e Kléber Bambam trocaram muitas farpas antes da luta - (Foto: Reprodução)



Publicado 18/07/2024 18:00

Mais de quatro meses passaram desde o encontro histórico no Boxe entre Acelino Popó Freitas e o vencedor da primeira edição do Big Brother Brasil, Kléber Bambam, que terminou com a vitória do tetracampeão mundial da nobre arte com um nocaute em apenas 36 segundos de luta.



Mesmo derrotado, Bambam afirmou que faturou cerca de R$ 10 milhões, somando valores entre patrocinadores e a bolsa da luta. Tal informação, no entanto, foi desmentida por Popó durante sua participação no "Marçal Talks", podcast comandado pelo coach Pablo Marçal, próximo adversário do baiano no Boxe, em confronto deve que acontecer no dia 28 de dezembro, ainda sem local definido.