Conor McGregor faturou alto com os títulos da Espanha e da Argentina no último final de semana (Foto: Reprodução)

Publicado 17/07/2024 10:00 | Atualizado 17/07/2024 11:12

Sem entrar no octógono para competir há três anos, Conor McGregor segue encontrando formas de aumentar ainda mais o seu poder financeiro. Adepto recente das apostas esportivas, o irlandês faturou no último domingo (14), dia em que completou 36 anos de idade, mais de R$ 10 milhões com os títulos da Espanha e da Argentina na Eurocopa e na Copa América, respectivamente.



O ex-campeão peso-pena e peso-leve do UFC fez questão de mostrar o valor embolsado por meio das redes sociais. Antes do início da disputa da Eurocopa, o irlandês apostou US$ 83,5 mil (cerca de R$ 455 mil) no título da seleção espanhola. Como a Espanha, de fato, se sagrou campeã do torneio, McGregor teve um retorno de 1,02 milhão de dólares (R$ 5,5 milhões na cotação atual).