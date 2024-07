Thalles (à esquerda) celebrou crescimento da LMJJ desde a sua criação - (Foto: @joao.sfotos)

Thalles (à esquerda) celebrou crescimento da LMJJ desde a sua criação(Foto: @joao.sfotos)

Publicado 16/07/2024 10:00 | Atualizado 16/07/2024 18:32

Repleta de expectativa, a quarta etapa do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu 2024 – Gi & No-Gi -, organizado pela LMJJ, irá desembarcar em Ponte Nova-MG no dia 4 de agosto. As inscrições para a competição, por sua vez, estão abertas no site www.lmjj.com.br e vão até 29/07.



Presidente da LMJJ, o faixa-preta Thalles Moreira mostrou empolgação para a sequência da temporada, que após o sucesso da terceira etapa, tem tudo para manter o alto nível no Campeonato Mineiro.



“Os preparativos estão à todo vapor, cuidando de todos os detalhes com muito carinho para atender os atletas da melhor forma possível. Por isso, a expectativa é grande, com diversas novas equipes chegando na Liga”, disse Thalles, que completou:



“O ano de 2024 está sendo um sucesso. Estamos conseguindo sempre entregar uma experiência incrível para os atletas e, com isso, as competições estão se tornando mais difíceis e importantes para o cenário mineiro. O ranking, entre atletas e academias, está super acirrado, então em cada etapa a briga se torna mais interessante”.