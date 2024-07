Capitulino Gomes representou a FKBERJ e o Kickboxing no Prêmio 2024 - (Foto: Ana Campbell)

Publicado 15/07/2024 07:00 | Atualizado 16/07/2024 13:25

Realizado no fim de junho, no grandioso Espaço Hall, na Barra da Tijuca-RJ, o Prêmio Melhores do Ano nas Artes Marciais 2024 - Edição Lendas contou com uma justa homenagem ao Kickboxing, em especial à FKBERJ (Federação de Kickboxing do Estado do Rio de Janeiro), uma das principais entidades responsáveis pelo desenvolvimento da modalidade na cidade/estado.



Em 2024, por exemplo, o Rio de Janeiro faturou seu 19º título no Brasileiro de Kickboxing, realizado também em junho, no Espírito Santo, com grande participação da FKBERJ, entre outras entidades.