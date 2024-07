Jean Silva foi um dos principais destaques do UFC Denver - (Foto: Reprodução)

Jean Silva foi um dos principais destaques do UFC Denver (Foto: Reprodução)

Publicado 15/07/2024 10:00 | Atualizado 16/07/2024 12:18

O Esquadrão Brasileiro teve uma noite memorável no UFC Denver, realizado na noite de sábado (13), no estado do Colorado (EUA). Os três atletas do país que estiveram em ação no card conseguiram grandes triunfos e confirmaram o 100% de aproveitamento. Jean Silva e Luana Santos venceram pela via rápida e ampliaram o hype na organização, enquanto Gabriel Bonfim teve atuação segura e dominante para voltar ao caminho das vitórias.



Já na luta principal, válida pelo peso-mosca, a ex-campeã Rose Namajunas mostrou a experiência dentro do octógono para triunfar contra Tracy Cortez. Ao final de cinco rounds, a americana levou a melhor por decisão unânime.

No primeiro round round da disputa, Rose Namajunas teve o melhor momento ao aplicar um cruzado de direita e levar Tracy Cortez ao knockdown. Já na parcial seguinte, a mexicana voltou mais agressiva e tentou usar o Grappling. Para frustrar o jogo da adversária, a ex-campeã encurtou rápido no terceiro assalto e derrubou com facilidade, mostrando amplo domínio no solo.Apesar de Namajumas começar dominando o quarto assalto, Cortez foi crescendo ao longo da parcial e passou a conectar os melhores golpes. Determinada a tentar algo no fim do confronto, a mexicana provou da experiência de Rose, que administrou o round e garantiu a segunda vitória seguida. Já Tracy perdeu a sequência invicta de 11 combates.Logo no começo do embate no UFC Denver, Jean Silva encontrou a melhor distância para trabalhar e executou o seu jogo com mais precisão - sempre contra-atacando as investidas de Drew Dober. O americano tentava se impor, mas não encontrava o brasileiro no octógono. A segunda parcial foi marcada pelo enorme equilíbrio. Dober passou a conectar bons golpes, enquanto o atleta da Fighting Nerds seguia respondendo e quase nocauteou nos instantes finais, mas o americano foi salvo pelo gongo.Na última parcial, Jean aproveitou para castigar ainda mais o rosto de Dober - que tinha um ferimento no supercílio direito desde o primeiro round. O brasileiro foi conectando joelhadas, além de jabs e direto na região. O árbitro Herb Dean decidiu parar e pedir uma avaliação médica no americano, que foi impedido de seguir na disputa. Com isso, o "Lord", que voltou a lutar após 15 dias, estreia no peso-leve com nocaute técnico e emenda a terceira vitória seguida no UFC. Já Dober perde a terceira luta em quatro apresentações.Sem dar muito tempo para Gabriel Bonfim, Ange Loosa encurtou e derrubou, mas não conseguiu ter uma efetividade no jogo de solo. O brasileiro, em resposta ao clinch do rival, aplicou diversas joelhadas do Muay Thai. O congolês voltou a derrubar no começo da segunda parcial, mas novamente sem muita ação. Com a luta de volta em pé, "Marretinha" passou a dominar a disputa ao aplicar combinações de golpes. Além disso, ainda colocou o africano para baixo com uma double leg.Visivelmente com mais gás, Gabriel iniciou o último round no UFC Denver dominando o octógono. O brasiliense encontrou a distância, se movimentou mais e foi conectando os golpes mais contundentes no adversário. Defensivamente, também impediu que Loosa o derrubasse. No fim, por decisão unânime, "Marretinha" ficou com a vitória e voltou a vencer no peso-meio-médio da franquia. Já o congolês segue sem vencer em 2024, após um "No Contest" (luta sem resultado) no compromisso anterior.O combate teve início com as lutadoras se estudando em pé, mas logo após romper a barreira do primeiro minuto, Luana Santos acertou um cruzado e derrubou Mariya Agapova. A cazaque rapidamente levantou, mas a paulista aplicou uma excelente queda do Judô e passou a trabalhar o seu Jiu-Jitsu. A "Rainha do TikTok" chegou a encaixar um estrangulamento ezequiel, mas só fechou a disputa quando foi para as costa e ajustou o mata-leão.Uma das promessas do Brasil no peso-mosca, Luana chegou ao terceiro resultado positivo no Ultimate e está invicta na companhia. Já Agapova, que não lutava desde julho de 2022, conhece o terceiro revés na companhia e fica ameaçada após o UFC Denver.Rose Namajunas derrotou Tracy Cortez por decisão unânime dos juradosMuslim Salikhov derrotou Santiago Ponzinibbio por decisão dividida dos juradosJean Silva derrotou Drew Dober por nocaute técnico no 3RGabriel Bonfim derrotou Ange Loosa por decisão unânime dos juradosJulian Erosa finalizou Christian Rodriguez com uma guilhotina no 1RAbdul Razak Alhassan e Cody Brundage terminou em "No Contest" (sem resultado)Charles Johnson derrotou Joshua Van por nocaute técnico no 3RJasmine Jasudavicius derrotou Fatima Kline por decisão unânime dos juradosMontel Jackson derrotou Da'Mon Blackshear por nocaute técnico no 1RLuana Santos finalizou Mariya Agapova com um mata-leão no 1RAndre Petroski derrotou Josh Fremd por decisão unânime dos juradosEvan Elder finalizou Darrius Flowers com um triângulo no 2R