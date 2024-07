Jones corre o risco de ser preso nos Estados Unidos - (Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 16/07/2024 12:00 | Atualizado 16/07/2024 13:45

Ainda sem data para retornar ao octógono, Jon Jones voltou a ser alvo de polêmica nos bastidores da luta. Na segunda-feira (15), o site americano "MMA Fighting" informou que o campeão linear dos pesados do UFC vai participar de uma audiência na próxima quarta-feira (17), no Novo México (EUA), sobre duas infrações cometidas durante um exame de antidoping no fim de março.



Jon Jones está sendo acusado pelo Tribunal da Comarca de Bernalillo por duas contravenções - algo de relevância menor que um crime. O campeão foi indiciado por agressão e interferência na comunicação, o que pode gerar multa de US$ 1000 mil (R$ 5,5 mil) e US$ 500 (R$ 2,7 mil), respectivamente. Além disso, pode também ser preso.

O caso aconteceu no fim de março, quando funcionários da Drug Free Sport International - agência de antidoping que substituiu a USADA - estiveram na casa de "Bones" para coletar amostras da urina do lutador. Ao não conseguir urinar, Jon Jones começou a ficar alterado e chegou a pegar o celular da funcionária da empresa, identificada como Crystal Martinez.A tentativa passaria então para a coleta de sangue, o que foi irritando ainda mais o campeão do UFC, de acordo com a queixa dos funcionários da agência à polícia local. Ambos ainda chegaram a relatar que o peso-pesado estava "alterado psicologicamente" e com "cheiro de bebida". O lutador negou todas as acusações.Jones conquistou o cinturão dos pesados no começo de 2023 e iria defendê-lo no fim do ano passado, mas sofreu uma grave lesão no peitoral. O americano se recupera e, segundo rumores, deve lutar em novembro contra Stripe Miocic, mas ainda sem nenhuma confirmação oficial do UFC.