Abu Dhabi Grand Slam Rio de Janeiro é um dos principais eventos de Jiu-Jitsu do Brasil(Foto: AJP)

Publicado 17/07/2024 08:00 | Atualizado 17/07/2024 17:41

Neste fim de semana (19, 20 e 21 de julho), a Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, será palco, mais uma vez, de uma etapa do Grand Slam da Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro.



E não será qualquer edição. Trata-se do evento comemorativo dos 10 anos do circuito. Ao todo, o Grand Slam do Rio de Janeiro vai pagar uma premiação de 153 mil dólares (pouco mais de R$ 830 mil, na cotação atual).