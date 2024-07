Corridas por disputas de título vão agitar o Jungle Fight 128 - (Foto: Divulgação)

Publicado 18/07/2024 17:00 | Atualizado 18/07/2024 17:28

Marcado para este sábado (20/7), no Clube Pelezão, em São Paulo, o Jungle Fight 128 coloca dois cinturões em disputa. Na luta principal, São Paulo x Amapá vale o título dos palhas; antes, Paraná x Espírito Santo define o dos médios.



O card ainda conta com um confronto internacional entre Brasil e Coreia do Sul, já aquecendo para o Jungle Fight World League, o campeonato mundial da selva, agendado para o dia 19 de outubro, em Brasília.



O Sportv e o canal Combate transmitem todas as emoções do Jungle Fight 128 ao vivo, a partir das 19h, no horário de Brasília, e a Globo, depois do Altas Horas.

Atualmente, o Brasileirão do MMA possui oito estados com cinturões, com destaque para Amazonas e Sergipe, com dois cada um. Na sequência, empatados com um título cada, vêm Amapá, Espírito Santo, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.Na luta principal do Jungle Fight 128, a atual campeã peso-palha, a amapaense Faelly Vitória, luta para retornar com o cinturão para seu estado. Pela frente ela terá a paulista invicta Laura Vasconcelos, que irá fazer de tudo para adicionar mais um título para a galeria de São Paulo.Uma luta antes, o capixaba Vitor Costa, atual campeão dos médios, vai para a sua primeira defesa de título, buscando voltar ao Espírito Santo com o cobiçado cinturão. Para isso ele terá que passar pelo paranaense Eduardo Garvon, que tenta colocar o Paraná na lista dos atuais campeões do Jungle Fight.Embora não tenha um cinturão físico em disputa, o combate entre o paulista Murilo Bento e o sul coreano Hong Yumin vale o orgulho de suas nações e serve como aquecimento para o Jungle Fight World League, o campeonato mundial da selva, agendado para o dia 19 de outubro, em Brasília, que tem como intuito revelar grandes talentos do MMA em todos os continentes do mundo.O combate será válido pela categoria peso-pena e o vencedor vai avançar boas casas rumo ao topo da divisão do maior evento de MMA da América Latina."O card está espetacular, com disputas de cinturão e oportunidade a novos talentos. O Jungle Fight é isso, gerar oportunidade de trabalho do Oiapoque-AP ao Chuí-RS, e, a partir de agora, no mundo todo, através do Jungle Fight World League, que estreia no dia 19 de outubro, em Brasília. E estamos apenas começando", disse Wallid Ismail."Agradeço ao prefeito Ricardo Nunes, ao vereador George Hato, ao secretário de Esportes de São Paulo Felipe Becari, à deputada federal Renata Abreu e ao Gabriel Abreu, da Secretaria de Esportes, por apoiarem incansavelmente o esporte como uma importante ferramenta de inclusão social. Por isso eu falo sempre: apoie quem apoia o esporte, porque o esporte salva vidas", concluiu.Peso-palha: Faelly Vitória (AP) x Laura Vasconcelos (SP)Peso-médio: Vitor Costa (ES) x Eduardo Garvon (PR)Peso-leve: Willian Batista da Silva (SP) x Gustavo "Cabeça" Chagas (SE)Peso-médio: Nathan "Shogun" Oliveira (SP) x Modestino Rodrigues (AM)Peso-meio-pesado: Antônio Marco Jr. (SP) x George Luis Silva (RR)Peso-pena: Murilo Bento (SP) x Hong Yumin (Coreia do Sul)Peso-pena: Davidson Silva (SP) x Antônio Marcos Souza (RJ)Peso-mosca: Alessandro Pantoja (AP) x Kaysson Pereira (AM)Peso-meio-médio: Erick Felipe (MS) x Jeferson Capone (SP)Peso-leve: Matheus Terra (MG) x Hadson Rodrigo (SP)Peso combinado (69kg): Leonardo Silva (SP) x Alan Adler Rodrigues (MG)Peso-galo: Hector Santiago (SP) x Pedro Freitas (SP)Peso combinado (73kg): Carlos Gabriel (SP) x Carlos Henrique Feitoza (SP)Peso-meio-médio: Gabriel Mollotov (SP) x Diego Ferreira (PR)