Charles do Bronx recebeu ameaças de morte, segundo treinador (Foto: UFC)

Publicado 18/07/2024 10:00

Considerado um dos atletas mais queridos pelos fãs brasileiros de MMA, Charles do Bronx viu sua chance de disputar novamente o cinturão peso-leve se afastar com a derrota sofrida para Arman Tsarukyan em abril, no UFC 300. No entanto, antes disso, mais precisamente em outubro do ano passado, o brasileiro deixou de disputar o título por uma mera infelicidade.



Na data em questão, Charles do Bronx estava confirmado para fazer a revanche contra Islam Makhachev - atual detentor do cinturão da categoria - na luta principal do UFC 294, em Abu Dhabi (EAU). No entanto, um corte no supercílio durante uma sessão de sparring na véspera da sua viagem para os Emirados Árabes Unidos fez o brasileiro ser retirado do combate, sendo substituído por Alexander Volkanovski, que viria a ser derrotado por Makhachev.