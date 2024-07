Jorge Jesus é o técnico do Al-Hilal - Fayez Nureldine/AFP

Publicado 16/07/2024 17:27

Arábia Saudita - Jorge Jesus decidiu inovar em seu visual e apareceu diferente na reapresentação do Al-Hilal, nesta terça-feira (16), em Riade. O ex-técnico do Flamengo abandonou os famosos 'mullets' durante as férias e apareceu com um corte de cabelo mais curto.

"Chegou a hora de dar tudo! Hoje começou a pré-temporada com a primeira sessão de treino pela manhã! Estamos focados em ficar em forma e em preparar uma temporada histórica", escreveu o treinador nas redes sociais.

Não é a primeira vez que Jorge Jesus realiza uma mudança radical em seu visual. Vaidoso, o Mister já passou por tratamento para alisar os cabelos, utilizou botox para diminuir as rugas do rosto e fez clareamento nos dentes.