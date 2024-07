Jokic marcou um duplo-duplo no amistoso entre Sérvia e Austrália - Reprodução / Instagram

Publicado 16/07/2024 17:02 | Atualizado 16/07/2024 17:08

No penúltimo amistoso preparatório para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, a Sérvia, comandada pelo astro da NBA Nikola Jokic, foi derrotada pela Austrália por 84 a 73. A partida teve grande atuação de Patty Mills, armador australiano que anotou 28 pontos e deu cinco assistências.

O pivô do Denver Nuggets também conseguiu ter um bom desempenho e anotou mais um duplo-duplo na carreira, com 14 pontos e 14 rebotes, mas não foi o suficiente para garantir a vitória do seu país.

Os sérvios estão no grupo C das Olimpíadas, com Sudão do Sul, Porto Rico e Estados Unidos. Já os australianos duelam contra a Grécia, Canadá e Espanha no grupo A.

