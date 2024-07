Rafael Nadal busca a medalha de ouro na Olimpíada de Paris-2024 - Thomas Coex/AFP

Rafael Nadal busca a medalha de ouro na Olimpíada de Paris-2024Thomas Coex/AFP

Publicado 16/07/2024 15:54

Em ritmo de preparação para os Jogos Olímpicos, Rafael Nadal venceu Leo Borg, filho de Bjorn Borg, hexacampeão do Roland Garros, por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4) nesta terça-feira (16), pela primeira rodada do ATP 250 de Bastad, na Suécia. O espanhol enfrentará o inglês Cameron Norrie, número 42 no ranking mundial, nas oitavas de final.

Nadal estava afastado das quadras desde a eliminação na estreia do Roland Garros, em maio, quando caiu para o atual número 4 do mundo, o alemão Alexander Zverev. Para continuar jogando no saibro, com o objetivo de evitar lesões pela mudança de piso e já visando Paris-2024, o espanhol ficou de fora da disputa do Wimbledon, que é disputado na grama.

Rafael também jogou nesta segunda-feira (15), fazendo dupla com o norueguês Casper Ruud, número 8 do mundo, e vencendo o argentino Guido Andreozzi e o mexicano Miguel Ángel Reyes-Varela por 2 sets a 0 (6/1 e 6/4).

Nadal formará dupla com o compatriota Carlos Alcaraz, atual campeão do Wimbledon e Roland Garros, nos Jogos Olímpicos. Os tenistas disputarão o torneio também na categoria individual.