Athletico-PR receberá cerca de R$ 107 milhões pela venda de Bento - José Tramontin / Athletico-PR

Athletico-PR receberá cerca de R$ 107 milhões pela venda de BentoJosé Tramontin / Athletico-PR

Publicado 16/07/2024 14:42

Convocado por Dorival Júnior para representar a seleção brasileira na Copa América, o goleiro Bento está de saída do Athletico-PR rumo ao Al-Nassr, da Arábia Saudita. O clube aceitou a proposta de 18 milhões de euros (cerca de R$ 107 milhões) e o atleta foi liberado para fazer exames médicos e assinar contrato no Oriente Médio.

Anteriormente, o clube saudita, que conta com Cristiano Ronaldo no plantel, avaliou a contratação de Ederson , que também é constantemente chamado para a Seleção, mas as negociações não avançaram. Sendo assim, Bento foi o nome escolhido para defender a meta do Al-Nassr, com aprovação da comissão técnica do Brasil, segundo o 'ge'.

Alguns clubes haviam sondado o arqueiro e chegaram a enviar proposta para tentar selar acordo. A Inter de Milão, da Itália, ofereceu 15 milhões de euros para contar com o jogador, mas o Athletico recusou. Outro interessado foi o Al-Ittihad, da Arábia Saudita. O negócio, porém, não evoluiu, já que o clube paranaense considerou baixo o valor proposto.

Leia mais: Argentinos cantam música racista e transfóbica após a Copa América

Durante a Copa América, nos Estados Unidos, Bento não saiu do banco de reservas. O maior destaque do goleiro com a camisa da Seleção foi nos amistosos preparatórios para a disputa do torneio continental, em março, quando teve duas boas atuações diante de Inglaterra e Espanha.