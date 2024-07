Inglaterra completa 58 anos de jejum de títulos - JAVIER SORIANO / AFP

Publicado 16/07/2024 13:00

Rio - A Inglaterra amargou o vice-campeonato da Eurocopa pela segunda vez consecutiva. Após perder para a Itália em 2021, a seleção inglesa foi derrotada pela Espanha na edição deste ano e completou 58 anos de jejum. O último título continua sendo a Copa do Mundo de 1966. O ex-jogador Jamie Carragher desabafou depois do novo fracasso.

"Não somos um país que ganha troféus. Não somos o Brasil. Não somos uma seleção que tem a tradição de ganhar títulos por muitos anos. Sim, nós queremos mudar isso", disse Jamie Carragher durante programa do canal "SkySports", da Inglaterra.

Jamie Carragher é um ex-zagueiro que jogou durante toda a carreira no Liverpool, da Inglaterra. Foram 17 anos de serviços prestados ao clube, no total de 736 partidas e apenas cinco gols anotados. O ídolo do clube inglês defendeu a seleção inglesa entre 1999 e 2010.

Atualmente, Carragher é comentarista esportivo no canal britânico "SkySports". Nos últimos anos, tem chamado a atenção com declarações polêmicas envolvendo craques como Cristiano Ronaldo e Vini Jr, além de duras críticas a seleção inglesa, comandada por Gareth Southgate, que deixou o cargo após o vice na Eurocopa deste ano.