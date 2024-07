Bronny James foi criticado por Jaylen Brown, do Boston Celtics - AFP

Publicado 16/07/2024 12:05 | Atualizado 16/07/2024 12:08

Rio - Filho de LeBron James, o armador Bronny, do Los Angeles Lakers, foi criticado pelo ala-armador Jaylen Brown, do Boston Celtics, nesta última segunda-feira (15), no confronto entre as franquias pelo torneio de verão da NBA, a ligan norte-americana de basquete. Brown foi flagrado conversando e fazendo críticas para o jovem atleta.

"Eu não acho que Bronny seja um (jogador) profissional. Eu não acredito (que disputará a G-League, a liga de desenvolvimento). Eu acho que, por causa do nome dele, ele vai estar com os Lakers", disse o ala-armador, que foi campeão da NBA com o Boston Celtics e eleito o melhor jogador das finais desta temporada.

Jaylen Brown conversava com Kysre Gondrezick e Angel Reese, jogadoras da WNBA, a liga norte-americana de basquete feminino. Após o vídeo viralizar nas redes sociais, o ala-armador do Boston Celtics mudou o tom do discurso e ressaltou que Bronny tem um grande exemplo em casa para ser bem sucedido na liga norte-americana.

"É um feito ter seu filho junto com você na NBA. Isso reflete sua grandeza e longevidade. Bronny tem todas as ferramentas ao seu redor para ser bem sucedido. Estou ansioso para ver seu crescimento", publicou.

Bronny James foi a 55ª escolha do recrutamento da NBA. Ele assinou contrato de quatro anos com o Los Angeles Lakers e disputa o torneio de verão junto com os demais calouros. Em quatro jogos, o armador anotou apenas 17 pontos e errou todos os arremessos de três pontos.