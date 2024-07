Daniel Nascimento tem 25 anos - Quinten Lafort / Redes sociais

Daniel Nascimento tem 25 anosQuinten Lafort / Redes sociais

Publicado 16/07/2024 10:30 | Atualizado 16/07/2024 10:32

Daniel Nascimento, único brasileiro que disputaria a maratona em Paris-2024, foi pego no doping e está fora dos Jogos Olímpicos. Ele testou positivo para substâncias proibidas e está na lista de atletas com suspensão provisória da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), publicada nesta segunda-feira (15).

A amostra foi coletada em um exame surpresa, realizado no último dia 4 de julho, que detectou no sangue do atleta drostanolona, metenolona e noretiocolanolona, hormônios anabolizantes que aumentam a energia, força muscular e recuperação. Ele corre o risco de sofrer até quatro anos de suspensão.

Este é o primeiro caso de doping comprovado do Brasil antes da Olimpíada, que começa em 26 de julho. O número de representantes do Time Brasil para os jogos caiu de 277 para 276.

Daniel, que tem 25 anos, fez um bom ciclo olímpico. Em 2022, atingiu a melhor marca da carreira ao chegar na terceira posição da Maratona Internacional de Seul, na Coreia do Sul, quando percorreu os 42 km em 2h04m50s, se tornando o maratonista nascido fora da África mais rápido do mundo.