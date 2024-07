Kylian Mbappé foi apresentado no Real Madrid - AFP

Kylian Mbappé foi apresentado no Real MadridAFP

Publicado 16/07/2024 09:55

Rio - Kylian Mbappé é do Real Madrid. O craque francês, de 25 anos, foi apresentado nesta terça-feira (16), no Santiago Bernabéu, numa cerimônia marcada por recorde de público. Mais de 105 mil pessoas estiveram presentes no estádio merengue para acompanhar a chegada do novo camisa 9.

Todos os ingressos para a apresentação de Mbappé foram vendidos. Segundo a imprensa espanhola, mais de 105 mil entradas foram comercializadas. O número supera a apresentação de Cristiano Ronaldo no próprio Real Madrid, em 2009, quando mais de 85 mil pessoas estiveram presente no Santiago Bernabéu.



Na apresentação, Mbappé afirmou que chegar ao clube espanhol é a realização de um sonho, mas projetou que precisa realizar outro para que sua passagem no atual campeão europeu seja marcante. O craque francês também repetiu o gesto de Cristiano Ronaldo, em 2009, durante o discurso.

Veja os maiores públicos de apresentações:

1 - Kylian Mbappé (Real Madrid): 105 mil pessoas

2 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid): 85 mil pessoas

3 - Maradona (Napoli): 75 mil pessoas

4 - Neymar (Al Hilal): 60 mil pessoas

5 - Neymar (Barcelona): 56 mil pessoas