Kylian Mbappé foi apresentado no Real MadridAFP

Publicado 16/07/2024 08:30

Rio - Com um Santiago Bernabéu lotado, Kylian Mbappé, de 25 anos, foi apresentado nesta terça-feira como reforço do Real Madrid. O craque afirmou que chegar ao clube espanhol é a realização de um sonho, mas projetou que precisa realizar outro para que sua passagem no atual campeão europeu seja marcante.

"É incrível estar aqui.. incrível. Dormi por muitos anos com o sonho de jogar no Real Madrid e hoje meu sonho se realiza! Sou um garoto feliz, muito feliz. Tenho um outro sonho que é de estar à altura deste clube, do melhor do mundo. Vou dar a vida por esse time e por este escudo", afirmou.

O atacante, que passou por Monaco e PSG, também se dirigiu a alguns pequenos torcedores presentes no estádio. Mbappé afirmou que atuar em um grande clube é um sonho possível para elas.



"Quero passar uma mensagem para as crianças, porque vejo que tem muitos aqui hoje. Sempre fui um menino sonhador. Com a paixão e o sonho, vocês podem realizar tudo que querem, hoje estou aqui e na próxima vez pode ser um de vocês. Tinha muitas etapas para chegar até aqui e estou muito feliz de estar no maior clube da historia do futebol", disse.