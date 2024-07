Arthur Elias é o técnico da seleção brasileira feminina - CBF / Staff Images

Publicado 15/07/2024 21:18 | Atualizado 15/07/2024 22:12

Teresópolis - A Seleção Feminina tentará atacar e tentará ser agressiva durante os compromissos na Olimpíada de Paris. É o que projetou Arthur Elias, em entrevista ao site oficial da CBF, na Granja Comary, onde o grupo se prepara para os Jogos.

"Com certeza uma Seleção com presença no jogo, com concentração, uma Seleção que vai tentar atacar e ser agressiva, que vai jogar confiante, que vai jogar tentando tirar o melhor de cada atleta, pois elas possuem características diferentes. E uma equipe organizada dentro de campo. Isso eu garanto que a gente vai conseguir ver, independentemente do nível de confrontos que vamos ter, que é muito alto, mas com certeza a Seleção Brasileira vai ter essa identidade", disse Arthur Elias.

O treinador também falou sobre o histórico recente do Brasil no mata-mata dos Jogos Olímpicos. Na últimas três edições, a Seleção não marcou um gol sequer nesta fase da competição.

"Historicamente, temos esse retrospecto muito ruim quando a Seleção avança para o mata-mata. Então os últimos resultados são coerentes com isso, com as eliminações precoces. Nós temos um modelo de jogo, uma ideia, e estamos transmitindo isso, de vê-las mais encorajadas, mais agressivas, mesmo que, de forma controlada, passemos por alguns riscos. É preciso ir passo a passo e saber jogar criando chances de gols, com confiança e espírito de jogo para a bola entrar", destacou o técnico.

O Brasil está no Grupo C dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, junto com Nigéria, Japão e Espanha. A estreia será contra a seleção nigeriana, no dia 25 de julho.

"Estou muito satisfeito com a preparação. Percebo o grupo com foco, mas isso é só um componente dentro do nosso ambiente de entendimento mais profundo do que precisa ser feito, em termos de modelo de jogo, para que a gente consiga ser mais consistente em todas as ações. Estamos trabalhando em cima de propostas de jogo, de planos de jogo que apontam para os nossos diferentes adversários", afirmou o técnico.