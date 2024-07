Barradão é o estádio do Vitória - Divulgação

Dois jogadores do Vitória foram agredidos na noite do último domingo (14) quando estavam em um bar no bairro de Canabrava, em Salvador, nas proximidades do Barradão, estádio do clube baiano. Um grupo de torcedores invadiu o local, partiu para cima dos atletas e também danificou um veículo.

Os jogadores envolvidos no episódio de violência foram Dudu e Rodrigo Andrade. De acordo com o dono do estabelecimento, a dupla não consumiu bebidas alcoólicas e costumam frequentar o bar. As informações são do site "ge".

Durante o tumulto, um carro que pertencia a uma mulher também foi danificado. Rodrigo Andrade se escondeu dentro do estabelecimento, enquanto Dudu trocou socou com os homens, integrantes da Torcida Organizada Os Imbatíveis (TUI), a principal do Vitória. O Leão, que ocupa a 16º colocação do Brasileirão, publicou nota oficial repudiando os caso de violência.

"O Esporte Clube Vitória é uma instituição democrática que reconhece sua responsabilidade social e repudia qualquer atitude que ultrapasse os limites do respeito, da segurança e da paz.



O incidente envolvendo os atletas Dudu e Rodrigo Andrade na noite deste domingo (14) será tratado internamente, em conjunto com a diretoria e demais envolvidos.



Ressaltamos que não consideramos a violência como resposta para qualquer situação. Por isso, buscaremos as melhores formas de resolução", escreveu o clube baiano.