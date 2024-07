Mario Balotelli - Nice/Divulgação

Publicado 15/07/2024 18:58

São Paulo - Mario Balotelli teve o nome ligado ao Corinthians , mas não deve ser reforço do time. Na entrevista coletiva de apresentação, nesta segunda-feira (15), o técnico Ramón Díaz garantiu que o atacante não está nos planos.

"Estamos aqui com o presidente e em nenhum momento se falou de Balotelli. O que vi de fora que se falou muito, mas não a nível institucional. É simples. Para nós, Balotelli não está nos planos para o futuro", contou Ramón.

O italiano foi oferecido ao Corinthians. A diretoria, então, se reuniu com os empresários do atleta para entender as condições, mas não apresentou proposta.

Aos 33 anos, Balotelli está sem clube desde que deixou o Adana Demirspor, da Turquia, onde disputou 51 jogos e marcou 26 gols em duas passagens. Ele chegou a ser emprestado ao Sion, da Suíça. Os europeus tinham opção de renovação, mas as partes não entraram em acordo.

Balotelli também soma passagens por grandes clubes da Europa, como Inter de Milão, Manchester City, Milan e Liverpool. Além disso, defendeu a seleção italiana na Euro 2012, na Copa das Confederações 2013 e na Copa do Mundo de 2014.