Belletti será o treinador da categoria sub-19 do Barcelona - Divulgação / Barcelona

Belletti será o treinador da categoria sub-19 do BarcelonaDivulgação / Barcelona

Publicado 15/07/2024 14:50 | Atualizado 15/07/2024 14:55

Rio - Belletti está de volta ao Barcelona. Herói da conquista do título da Liga dos Campeões de 2006, o ex-jogador foi anunciado nesta segunda-feira (15) como o novo treinador do juvenil, equivalente a categoria sub-19 no Brasil.

Com isso, Belletti se torna o primeiro técnico brasileiro da história do Barcelona. Ele já estava trabalhando no clube catalão, mas como auxiliar da mesma categoria. Em janeiro deste ano, chegou a assumir o Barça Atletic, filial do Barcelona.

Belletti iniciou a carreira como treinador nas categorias de base do São Paulo, entre 2022 e 2023. O brasileiro ainda não possui a licença de treinador, mas já se prepara para conquistá-la.