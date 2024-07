Dani Olmo, meia campeão da Eurocopa com a Espanha - Ina Fassbender/AFP

Dani Olmo, meia campeão da Eurocopa com a EspanhaIna Fassbender/AFP

Publicado 15/07/2024 22:43

Um dos destaques da campeã Espanha na Eurocopa 2024, Dani Olmo, jogador do RB Leipzig e autor de três gols na campanha, entrou na mira do gigante Manchester City para a próxima temporada. O clube inglês entrou na disputa com Chelsea e Barcelona, e é considerado o grande favorito no momento. As informações são do jornalista Gianluca Di Marzio.

A princípio, o valor está avaliado em 60 milhões de euros (R$ 355 milhões), mas sofrerá reajuste a partir desta terça-feira (16) - ainda não revelado para quanto.

Dani Olmo, de 26 anos, é avaliado como um possível substituto a logo prazo para o astro belga Kevin de Bruyne. O técnico Pep Guardiola admira o futebol do meio-campista e vê como uma boa alternativa no mercado de transferências.