Giroud entrou em campo quatro vezes na Euro 2024, a última de sua carreiraFabrice Coffrini / AFP

Publicado 15/07/2024 21:55

Maior artilheiro da história da França, Olivier Giroud se despediu da seleção. O perfil da Federação Francesa de Futebol nas redes sociais destacou a importância do camisa 9, que entrou em campo quatro vezes durante a disputa da Eurocopa 2024, a última de sua carreira.

"Uma lenda nunca diz adeus. O artilheiro dos Bleus pendura as chuteiras da seleção da França com 57 gols em 137 partidas", publicou a Federação Francesa de Futebol.

Giroud, além de ser artilheiro da França, é um dos jogadores que por mais vezes entrou em campo com a camisa da seleção: foram 137, atrás apenas do goleiro Lloris (145), e do ex-zagueiro Llian Thuram (142).



O atual atacante do Los Angeles FC ainda participou da conquista do bicampeonato mundial dos franceses, em 2018. Sem Karim Benzema, que costumava ser o titular na frente, ele foi um dos destaques do time, mesmo sem balançar as redes.