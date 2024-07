Luto - Reprodução

Publicado 16/07/2024 11:31 | Atualizado 16/07/2024 11:34

Rio - O goleiro Justin Cornejo, de 20 anos, morreu na noite de segunda-feira (15), em Guayaquil, no Equador, após sofrer acidente em um banheiro, onde caiu e bateu com a cabeça. O atleta era a terceira opção do Barcelona Sporting Club (EQU) para a posição e estava de folga quando se acidentou, no último domingo (14). Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu.

Goleiro Justin Cornejo atuava pelo Barcelona-EQU Reprodução / Redes Sociais

Após a confirmação da morte cerebral, jogadores do time profissional do Barcelona-EQU foram até a clínica onde Justin Cornejo foi levado para se despedirem do companheiro. Alguns colegas também compartilharam mensagens nas redes sociais. "Ainda não assimilei, descanse em paz meu amigo”, postou Alen Obando, jogador do Barcelona.

"Descanse em paz, irmãozinho. Dói-nos dizer adeus, mas encontraremos conforto nos momentos maravilhosos que compartilhamos com você. Você foi e será uma excelente pessoa, amigo, e mais que amigo, um irmão. Me despeço de você com amor, esperando o dia em que nos encontraremos novamente", escreveu Dylan Luque, outro atleta do clube, em sua conta no Instagram.

A federação equatoriana também postou uma nota de pesar em suas redes sociais. Até o momento, o Barcelona de Guayaquil ainda não se manifestou sobre a morte do jogador.

Destaque das categorias de base do Barcelona, clube mais popular do Equador, Cornejo foi promovido a terceiro goleiro do elenco profissional recentemente. Embora não tenha atuado profissionalmente, o goleiro esteve com o time em treinamentos e foi relacionado para o banco de reservas em três oportunidades.

Cornejo, que completaria 21 anos em setembro, defendeu, também, as seleções sub-17 e sub-20 do Equador.