Wesley Fofana é jogador do Chelsea Divulgação/X @Wesley_Fofana3

Publicado 16/07/2024 18:06 | Atualizado 16/07/2024 18:06

Rio - O zagueiro francês Wesley Fofana não escondeu a irritação com a música racista e transfóbica cantada pela seleção argentina após o título da Copa América 2024. O cântico preconceituoso apareceu numa live de Enzo Fernández, que, inclusive, é companheiro do defensor no Chelsea.

"O futebol em 2024: racismo desinibido", escreveu Fofana.

Publicação de Fofana no story do Instagram Reprodução/Instagram

Cabe ressaltar que o Chelsea conta com um total de cinco jogadores da França em seu plantel. A rádio RMC Sports noticiou que eles ficaram muito irritados com o ocorrido.

O caso

Os jogadores da Seleção da Argentina cantaram uma música racista e transfóbica na madrugada da última segunda-feira, 15, durante a comemoração do título da Copa América. Enzo Fernández fazia uma live no Instagram dentro do ônibus enquanto o grupo celebrava a conquista. Em determinado momento, começaram os cânticos preconceituosos, e o volante encerrou a transmissão.

"Eles jogam pela França/mas são de Angola/que bom que eles vão correr/se relacionam com transexuais/ a mãe deles é nigeriana/pai deles é cambojano/mas no passaporte: francês", diz a letra da música.

A ministra de esportes da França, Amélie Oudea-Castera, repudiou o episódio nas redes sociais e cobrou uma atitude da Fifa . A Federação Francesa de Futebol vai cobrar explicações antes de tomar as providências necessárias junto a entidade máxima do futebol.