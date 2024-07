Marcus D?Almeida e Ana Luiza Caetano conquistaram o ouro no Pan-Americano 2024 - Reprodução / Instagram

Publicado 16/07/2024 15:46

Rio - As Olimpíadas de Paris podem render a primeira medalha mista da história do Brasil nos Jogos. Com as competições envolvendo homens e mulheres ganhando ainda mais importância, essa edição terá 11 modalidades mistas a mais do que nas Olimpíadas de Tóquio, em 2020. Ao todo, serão 20 categorias disputadas em conjunto.

Os eventos mistos já foram uma fonte importante de medalhas para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos 2023. O país conquistou ouro no revezamento misto do triatlo, prata nos 4x400m do atletismo e bronze nos 4x100m medley na natação e na marcha atlética.

Além de ter ganhado outras cinco medalhas no judô, tênis, tênis de mesa, badminton e tiro com arco, o Brasil também conquistou o ouro nos 4x100m livres na natação. Esta, entretanto, não é uma prova olímpica.

Se um time misto do Brasil conseguir subir ao pódio em Paris 2024, uma nova página será escrita na história do esporte nacional. Apesar do país possuir duas medalhas de bronze por equipes no hipismo saltos - evento aberto a ambos os gêneros - nas duas ocasiões não haviam mulheres na equipe.

Confira as modalidades mistas que o Brasil vai participar

Em Paris, o Brasil terá representantes mistos em oito esportes. Considerada a modalidade com maior maior chance de medalha, a Marcha Atlética será disputada por Caio Bonfim e Viviane Lyra.

Marcus D’Almeida e Ana Luiza Caetano representam o país no Tiro com Arco. A dupla conquistou o ouro no pan-americano da modalidade, disputado este ano.

Destaque nos Jogos Pan-Americanos após conquistar a medalha de ouro, a equipe brasileira de Triatlo será composta por Miguel Hidalgo, Manoel Messias, Vittoria Lopes e Djenyfer Arnold.

Único evento misto da natação em Paris, o time do revezamento 4x100m medley será formado por Stephanie Balduccini, Guilherme Basseto, Kayky Mota e Ana Carolina Vieira. Em Tóquio, o Brasil ficou com o 14° lugar e espera melhorar o desempenho nesta edição.

A vela, que tradicionalmente possui classes abertas aos dois gêneros, nesta edição dos Jogos Olímpicos terá duas modalidades. João Siemsen e Marina Arndt serão os representantes na classe Nacra 17. A novidade deste ano fica por conta da classe 470, que antes era dividida entre competições para mulheres e para homens. Isabel Swan e Henrique Haddad serão os representantes brasileiros.

No Tênis de mesa, Vitor Ishiy e Bruna Takahashi garantiram vaga em Paris após conquistaram a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos 2023. Pela primeira vez desde a estreia da modalidade mista, na edição de Tóquio, em 2020, o Brasil terá representantes nesta modalidade.

O tênis foi o primeiro esporte a contar com eventos mistos nos Jogos Olímpicos, em Paris 1900. A modalidade voltou ao calendário em 2012, nos Jogos de Londres. Desde sua estreia na competição, no Rio 2016, Brasil nunca passou das quartas de final. Para esta edição, as duplas que irão defender o país serão definidas até o dia 24 de julho.

O Judô é outra competição onde o Brasil pode brigar por pódio na modalidade mista. Os times brasileiros ganharam uma prata e dois bronzes em campeonatos mundiais, entre 2017 e 2021. Porém, nas três últimas edições, o Brasil parou nas oitavas de final. Em Tóquio 2020, a equipe mista perdeu nas quartas de final para Países Baixos e na repescagem para Israel. Os judocas que vão lutar na competição por equipes mista ainda serão definidos.