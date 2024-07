Joe Bryant é ex-jogador e pai de Kobe Bryant, que faleceu em 2020 após acidente de helicóptero - Divulgação / NBA

Publicado 16/07/2024 16:50

Rio - Joe Bryant, pai do ex-jogador Kobe Bryant, morreu nesta terça-feira (16), aos 69 anos, após sofrer um derrame cerebral. Segundo informações do jornal "Philadelphia Inquirer", ele estava em casa, na Filadélfia, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos.

Assim como o filho Kobe Bryant, que faleceu em janeiro de 2020, Joe também foi jogador de basquete. Ele atuou na NBA entre os anos 70 e 80, tendo passagens pelo Philadelphia 76ers, San Diego Clippers e Houston Rockets, e também atuou na Itália e na França.

Durante a passagem pelo basquete italiano nos anos 80, Joe Bryant fez amizade com Oscar Schmidt. O "Mão Santa", inclusive, se tornou uma das referências de Kobe Bryant, que anos mais tarde fez história na NBA conquistando cinco títulos e entrando para o Hall da Fama.

Após se aposentar, Joe Bryant se aventurou como treinador de franquias da WNBA, a liga norte-americana de basquete feminino. Entre os principais trabalhos, comandou o Los Angeles Sparks em duas ocasiões, além de também trabalhar na Ásia, como no Japão e Tailândia.

Joe Bryant fez poucas aparições públicas após a morte do filho Kobe Bryant, da neta Gianna Bryant e outras sete pessoas, em janeiro de 2020. O ex-jogador sofreu um derrame cerebral nos últimos anos e enfrentava as consequências.