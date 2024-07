Mauricio Pochettino em sua passagem pelo Chelsea - AFP

Mauricio Pochettino em sua passagem pelo ChelseaAFP

Publicado 16/07/2024 14:50

Rio - Com a saída de Gareth Southgate, a Inglaterra vai buscar um novo treinador para dirigir a seleção. De acordo com informações da "ESPN", alguns nomes estão sendo avaliados, entre eles está o do argentino Mauricio Pochettino, que está sem clube.

Mauricio Pochettino, de 52 anos, trabalhou em dois clubes importantes no futebol inglês: Tottenham e no Chelsea. No Spurs, o argentino conseguiu levar a equipe até a final da Liga dos Campeões em 2019. Na ocasião, o Liverpool acabou faturando a taça.



O Chelsea foi o último clube de Mauricio Pochettino e sua passagem acabou interrompida após uma temporada decepcionante. Nas últimas rodada, os Blues evoluíram, porém, o trabalho do argentino acabou sendo encerrado.



Gareth Southgate deixou o comando da seleção inglesa nesta terça-feira, após o vice da Eurocopa no último domingo. Ele encerrou um trabalho de quase oito anos. Além de Pochettino, outros nomes como Eddie Howe e Graham Potter estão sendo avaliados.