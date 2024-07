Southgate deixou a Inglaterra - AFP

Southgate deixou a InglaterraAFP

Publicado 16/07/2024 09:00 | Atualizado 16/07/2024 09:01

Rio - A perda do título da Eurocopa para a Espanha encerrou o trabalho de Gareth Southgate , de 53 anos, no comando da Inglaterra. O treinador pediu demissão nesta terça-feira e interrompeu um trabalho de quase oito anos à frente do English Team.

O vice-campeonato foi o segundo consecutivo da Inglaterra e Gareth Soutghate. Na edição de 2020, a seleção perdeu a final para a Itália. Em Copas do Mundo, a equipe ficou em quarto lugar em 2018 e foi eliminada nas quartas de finais no Mundial do Catar há dois anos.



"Como um inglês orgulhoso, foi a honra da minha vida jogar pela Inglaterra e treinar a Inglaterra. Isso significou tudo para mim e eu dei tudo de mim. Mas é hora de mudança e de um novo capítulo. A final de domingo, em Berlim, contra a Espanha, foi meu último jogo como técnico da Inglaterra", anunciou Gareth Southgate.



Southgate foi o terceiro técnico mais longevo da seleção da Inglaterra. Foram 102 jogos, com 61 vitórias, 24 empates e 17 derrotas. O treinador conviveu com críticas devido a convocações e escalações controversas, além de um futebol abaixo do esperado da equipe.